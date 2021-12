Klopp sul possibile stop della Premier: “Bisogna discuterne, non vedo benefici al 100%”

Jurgen Klopp in conferenza stampa ha voluto dire la sua sulla possibile sospensione della Premier League a causa del Covid: “Non sono contrario a uno stop ma non vedo benefici al 100%. Perché se ti fermi ora per una o due settimane e salti 5-6 partite, quando le vuoi giocare? Dall’altra parte è difficile andare avanti perché i giocatori si infettano. Abbiamo in mezzo anche partite di FA Cup dove se non sbaglio l’avversario non ha un vero e proprio regime di test o il tasso di vaccinazione è basso. In definitiva ci sono molte cose che vanno discusse”.

FOTO: Twitter Liverpool