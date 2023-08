Klopp su Salah: “Dal nostro punto di vista nulla da dire, resta al 100%”

A poco più di 48 ore dalla trasferta contro il Newcastle, in conferenza stampa Jurgen Klopp non ha potuto sottrarsi dall’inevitabile domanda sul futuro di Mohamed Salah, in queste ore al centro di voci di mercato in relazione a un concreto interesse da parte dell’Al-Ittihad, squadra tra gli altri di Benzema e Kante. Questa la risposta del tecnico del Liverpool:

“È difficile parlare con la stampa di storie di cui non c’è nulla da dire, almeno dal nostro punto di vista. Momo è un giocatore del Liverpool, per noi è essenziale e non c’è nulla altro da dire in merito. E anche se ci fosse una richiesta dall’Arabia Saudita, la nostra risposta sarebbe ‘No’. Resta al 100%”.

Foto: Twitter Liverpool