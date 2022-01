Klopp su Luis Diaz: “E’ un giocatore eccezionale, lo seguivamo da tempo. Ha tutto per adattarsi al nostro calcio”

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha così parlato del nuovo arrivato Luis Diaz: “Non potrei essere più felice. Luis è un giocatore eccezionale e lo seguivamo da molto tempo. Crediamo che abbia le carte in regola per adattarsi al nostro sistema di gioco e alla Premier League, sia fisicamente che mentalmente. È un giocatore assetato di successo e sa bene che devi lottare per ottenere ciò che vuoi. È un combattente, senza dubbio”.

FOTO: twitter liverpool