Klopp: “Stagione troppo complicata. Non riesco a vederci in corsa per i primi quattro posti”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è realista, in conferenza stampa, sugli obiettivi dei Reds, lontani dalla zona Champions in Premier, con il tecnico tedesco che non vede alla portata dei suoi.

Queste le sue parole: “Non riesco a vederci ancora in corsa per i primi quattro posti. Ora possiamo solo vincere le partite che mancano da qui alla fine per mettere pressione alle altre squadre dato che non ci giocheremo contro, a parte il Tottenham. Vogliamo finire la stagione nel modo migliore, per ricavare il massimo in vista della prossima e accetteremo quello che verrà, anche se non sarà la Champions League. Dobbiamo mostrare la nostra vera faccia, quella bella. Lo abbiamo fatto per tre gare e mezzo, contro il West Ham mi è piaciuto di più il primo tempo: abbiamo controllato il match come mai prima e questo mi è piaciuto molto. Il rigore non concesso nel finale? Capisco che Moyes la veda in modo completamente diverso, ma alla fine se si guardano i novanta minuti credo che la nostra vittoria sia meritata”.

