Klopp: “Sostituire Matip? Nessun club venderebbe ora un centrale top al Liverpool”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, ha così parlato dell’infortunio di Josip Matip e la possibilità di sostituire il centrale difensivo durante il mercato di gennaio: “Ditemi un club che venderebbe ora un centrale top al Liverpool. Non siamo nel paese delle meraviglia, gli altri club non è che mettono i loro calciatori sotto l’albero di natale dicendoci. ‘Prendilo e usalo finché ti serve’. Sono abbastanza sicuro che il club dimostrerà la sua classe rinnovando il contratto di Matip, nonostante l’infortunio al crociato. Ma non dipende da me, non posso firmare io i documenti”.

Foto: Twitter Livepool