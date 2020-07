Klopp: “Sono orgoglioso di allenare il Liverpool. Questi ragazzi sono davvero speciali”

Il Liverpool è reduce dal successo contro il Chelsea (5-3) nella serata in cui avviene la consegna ai Reds del titolo della Premier League. Il tecnico Jurgen Klopp commenta così la gara: “Credo che i ragazzi abbiano avuto la possibilità di regalarci una serata davvero speciale. Perché prima della partita molta gente pensava che una squadra stesse lottando per la Champions League e l’altra fosse già al mare. Ma questi ragazzi sono davvero speciali. Non potrei esserne più orgoglioso”.