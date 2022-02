Klopp: “Sono molto soddisfatto. L’Inter ci ha messo in difficoltà”

Sprizza felicità da tutti i pori Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo la vittoria per 2-0 di questa sera contro l’Inter: “L’Inter ha disputato una bella partita, è per questo che abbiamo sofferto. Perisic ci ha messo in difficoltà, così come i difensori: non siamo stati particolarmente brillanti, ma il merito è degli avversari. Ritengo che le sostituzioni che ho fatto sono state la chiave di svolta per noi, sono molto soddisfatto”, le sue parole a Amazon Prime Video.

FOTO: Twitter Liverpool