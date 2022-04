Klopp: “Sono felice, eccitato e privilegiato. In questo posto c’è tanto da amare”

Jurgen Klopp ha parlato dopo il rinnovo con il Liverpool.

Queste le sue parole rilasciate al sito ufficiale del club: “Ci sono così tante parole che potrei usare per descrivere come mi sento: felice, privilegiato ed eccitato prima di tutto. In questo posto c’è tanto da amare; lo sapevo pima di arrivare, l’ho capito ancora meglio quando sono arrivato e ora lo so più che mai.

Come ogni relazione sana, ci deve sempre essere una strada a doppio senso; bisogna essere onesti l’uno con l’altro. La sensazione che sia così è ciò che mi ha portato qui ed è per questo che ho deciso di rinnovare in anticipo. Ho dovuto pormi la domanda: ‘È giusto per il Liverpool che io resti più a lungo?’. Insieme ai miei due assistenti, Pep Lijnders e Pete Krawietz, siamo giunti alla conclusione che fosse un ‘Sì!'”.

Foto: Twitter Liverpool