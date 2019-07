Klopp: “Sono felice con la squadra che ho a disposizione”

Jurgen Klopp, intervistato dal canale ufficiale del Liverpool, ha parlato del mercato dei campioni d’Europa, al momento privo di grandi colpi. Una situazione che, però, sta bene al tecnico tedesco: “Siamo abbastanza tranquilli, vedremo cosa succederà. Come ho già detto, non sarà la più grande finestra di mercato della storia del club, abbiamo investito molto nella squadra negli ultimi due anni, non si può spendere ogni anno allo stesso modo, al momento forse ci sono solo due club che lo possono fare, il City e il Psg. Ma va bene così, sono contento con la squadra che ho a mia disposizione, non c’è pressione. Abbiamo soluzioni per tutte le situazioni”.

Foto Twitter Liverpool