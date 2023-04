Klopp: “Sono ancora qui per il mio passato. Un sopravvissuto in questo pazzo mondo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Chelsea, valida per il recupero dell’ottavo di giornata di Premier League. Il tecnico del Liverpool ha scherzato dopo un weekend che ha visto l’esonero di due colleghi: Graham Potter e Brendan Rodgers: “Sono l’ultimo uomo rimasto in piedi. È una settimana strana, la stagione entra in una fase decisiva e la gente ha paura di non raggiungere i propri obiettivi. Ci sono aspettative là fuori e se non vengono ripagate devi accettare le decisioni. Se fosse la mia prima stagione qui la situazione sarebbe leggermente diversa. Sono consapevole che sono ancora qui per il passato, non per quello che abbiamo fatto in questa stagione. In questo pazzo mondo sono un sopravvissuto”.

Foto: Twitter Liverpool