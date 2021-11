Klopp: “Se Lewandowski non ha vinto il Pallone d’Oro quest’anno, cosa deve fare per vincerlo?”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Everton, Klopp ha commentato anche la posizione del suo calciatore, Momo Salah.

Queste le sue parole: “Il 7° posto di Salah tra i canditati al Pallone d’Oro? Penso che avrebbe dovuto essere più in alto. Il premio è assegnato dai voti dei giornalisti? Allora è colpa vostra! Se pensate che doveva stare più in alto in classifica, dovreste convincere i vostri colleghi. Puoi darlo a Messi per la carriera che ha avuto, ma se non lo dai a Lewandowski quest’anno allora quando? Cosa deve fare per vincerlo? Non mi trovo d’accordo”. Foto: Twitter Liverpool