Klopp: “Se City e Arsenal non avranno una crisi, non avremo chance in campionato”

Con la sconfitta per 2-0 in casa dell’Everton, il Liverpool vede sempre più lontana la vetta della Premier. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, ne ha così parlato: “La classifica parla da sola. Se City e Arsenal non avranno una crisi, non avremo chance in campionato. Ma dobbiamo tornare a vincere, altrimenti anche in quel caso non cambierebbe niente”.

Foto: Twitter Liverpool