Klopp saluta Firmino: “Passerà alla storia come uno dei grandi del Liverpool”

Da tempo annunciato l’addio di Roberto Firmino al Liverpool. Dopo una carriera in maglia Reds lunga otto anni, il contratto dell’attaccante brasiliano non è stato rinnovato. Tramite il sito ufficiale del club inglese, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha voluto spendere qualche parola per salutare uno dei calciatori più importanti dei suoi ultimi anni: “È stato parte integrante di tutto ciò che è successo qui da quando ci sono. Penso che sia ancora il giocatore che ha giocato da titolare la maggior parte delle partite sotto la mia gestione. È solo che per molto, molto tempo non riuscivo ad immaginare come sarebbe stato il nostro gioco senza di lui. Quindi, abbiamo dovuto trovare il modo quando non era disponibile e siamo riusciti a tirare fuori dei veri incantesimi: Mane l’anno scorso, per esempio, ha fatto qualcosa di eccezionale”. Otto anni a difendere la stessa maglia, fanno di Firmino una vera icona del Liverpool: “Sì, come persona, come essere umano, come ragazzo, mi mancherà. Come giocatore mancherà a tutti, ma comunque penso che sia il modo giusto per separarsi: molto rispettoso, con le lacrime agli occhi e con la consapevolezza che sicuramente mancherà e sarà lo stesso per lui. Ma siamo professionisti del calcio e dobbiamo separarci di tanto in tanto, è una cosa del tutto normale. Rimarremo amici per sempre sicuramente, gli sarò per sempre grato per tutto ciò che ha fatto per noi, per me, e passerà alla storia come uno dei grandi del Liverpool”.

Foto: Twitter Liverpool