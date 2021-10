Klopp: “Salah strepitoso. Al momento chi è meglio di lui?”

Jurgen Klopp commenta la netta vittoria del suo Liverpool, per 5-0, in casa del Watford, demolendo Ranieri nel giorno del suo ritorno in Premier.

Queste le parole del tecnico tedesco: “E’ andata bene, dopo la pausa per le nazionali è complicato trovare il proprio ritmo. Abbiamo fatto un solo allenamento, per cui bravi i ragazzi a fare così bene. Il Watford aveva un piano, ma non glielo abbiamo fatto mettere in atto. Buona energia, livello alto e approccio giusto: oggi ci sono andati sul serio!”

Su Salah: “La prestazione di Momo è stata incredibile, così come quella della squadra. L’azione del primo gol, la rete che ha segnato, assolutamente eccezionale, cose che in pochi fanno. Ci serve che sia in questa forma per raggiungere i nostri sogni. Chi, al momento, è migliore di lui?”.

Foto: Twitter Liverpool