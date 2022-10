Klopp: “Rosso meritato, non ci sono scuse. Ma non mi accusate di xenofobia”

Jurgen Klopp è stato sanzionato dalla Football Association per il suo comportamento ritenuto “aggressivo nei confronti degli arbitri” durante la sfida contro il Manchester City. Il tecnico tedesco si è scusato in conferenza stampa ma si è difeso dalle accuse degli avversari, che avevano parlato di alcuni commenti molto oltre il limite: “È stata colpa mia. Non ci sono scuse, non ne cerco, è successo e l’hanno visto tutti. Che mi abbia dato un cartellino rosso è accettabile. Le accuse? Mi conosco e nessuno può accusarmi di aver detto qualcosa che è a miglia di distanza dalla mia personalità. Se fossi xenofobo, mi odierei. Ho detto cose un po’ confuse, non intenzionalmente. Se qualcuno cerca di fraintendere, non posso farci nulla”.

Foto: Twitter Liverpool