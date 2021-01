Klopp risponde a Solskjaer: “Momento migliore per affrontarci? Vedremo”

Conferenza stampa per Jurgen Klopp alla vigilia della sfida di Premier League tra il suo Liverpool e il Manchester United capolista. Se ieri il tecnico dei Red Devils, aveva affermato che questo fosse il momento migliore per affrontare il Liverpool, non si è fatta attendere la risposta del suo collega tedesco: “Non vedo l’ora che inizi questa partita. So che Solskjaer ha detto che questo è il momento migliore per giocare contro il Liverpool. Davvero? Vedremo”.

Foto: Twitter Liverpool