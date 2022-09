Klopp ripensa al Maradona: “Contro il Napoli non c’è stato niente, un vero horror show”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp è tornato a parlare in conferenza stampa della debacle contro il Napoli, 4-1 in favore dei partenopei, al Maradona. Queste le sue parole: “Ho avuto un sacco di pensieri e pure un meeting con i giocatori. Ho riguardato la partita parecchie volte, è stato un vero e proprio horror show ad essere sinceri ed i ragazzi ne sono consapevoli. È stata la peggior gara che abbiamo giocato da quando io sono qua. Tutti ricordano la sconfitta con l’Aston Villa per 7 a 2 o altre brutte gare ma ci sono sempre stati degli scorci di vero Liverpool. Contro il Napoli non c’è stato niente. Serve capirne i motivi, ma almeno 8 degli undici titolari sono stati assolutamente al di sotto del proprio livello”.

