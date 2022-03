Klopp: “Rinnovo di Salah? La decisione spetta a lui. Ma deve sapere che altrove non farà così bene”

Nel corso della conferenza stampa odierna (qui per leggere altri suoi passaggi), Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato anche sul rinnovo di Momo Salah, stella egiziana dei reds, in scadenza di contratto nel 2023 con il Liverpool.

Queste le sue parole: “Salah si aspetta che questo club sia ambizioso, come lo è ora: lo siamo stati e lo siamo. Non c’è molto altro che possiamo fare, è praticamente una decisione che spetta a lui. Il club ha fatto di tutto, ma non è successo niente ancora, vediamo cosa deciderà. Non c’è nessuna firma e nessun rifiuto. Non c’è fretta. Salah sa qual è la situazione al Liverpool ed è improbabile che eventuali nuovi acquisti influenzeranno la sua decisione. Alla fine, non c’è posto migliore in cui possa stare, altrove non avrebbe lo stesso rendimento e non otterrebbe gli stessi successi. Il Liverpool è il posto migliore per lui”.

Foto: Twitter Liverpool