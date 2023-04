Klopp: “Rimonta di carattere. Meritavamo anche di vincere”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il 2-2 contro l’Arsenal.

Queste le sue parole: “È stata una partita aperta, completamente aperta, segnano con la prima situazione e la seconda, poi la nostra reazione è stata buona. Alla fine è stata una partita spettacolare. Come non l’abbiamo vinta con quelle occasioni finali non lo so. Sono intrappolato tra essere felice e non esserlo… L’Arsenal è stato bravo, ma avrebbe potuto e dovuto perdere questa partita. Il punto per loro è migliore che per noi. Abbiamo avuto momenti e occasioni in cui non abbiamo chiuso le situazioni, strano. Loro stanno volando, quindi segnano alla prima occasione, mentre il gol che abbiamo segnato ha aiutato moltissimo perché all’intervallo non era finita e c’era un’atmosfera sensazionale, un buon momento per trovare il pareggio. All’improvviso eravamo a capo di un match clamoroso, meritavamo almeno un punto… Se Konate usa la testa nel finale fa gol, forse è scivolato, ma aveva una possibilità, era proprio lì”.

Foto: Twitter Liverpool