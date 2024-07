Dall’Inghilterra: Klopp rifiuta di allenare gli Stati Uniti

Jurgen Klopp non tornerà ad allenare, dopo la sua indelebile esperienza a Liverpool, quantomeno non subito e non in una panchina della Nazionale. Infatti secondo quanto riporta The Athletic l’ex tecnico dei Reds avrebbe respinto un approccio da parte della Federazione calcistica degli Stati Uniti (USSF) per assumere il ruolo di capo allenatore della nazionale maschile dopo il licenziamento di Gregg Berhalter. Il tecnico infatti avrebbe ribadito di volersi prendere una pausa dal calcio, si legge tuttavia che l’interesse della Nazionale nei confronti dell’allenatore tedesco rimane.

Foto: twitter Liverpool