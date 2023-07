Klopp: “Resterò al Liverpool fino al 2026, poi mi prenderò un anno sabbatico”

Quale sarà il futuro di Jurgen Klopp? in un’intervista a Matthias Hielscher, il tedesco parla del suo futuro al club e di cosa farà quando lascerà l’Inghilterra: “Ho un contratto fino al 2026 con il Liverpool e voglio rispettarlo, per poi prendermi un anno sabbatico. Potrebbe essere la fine, ma chissà come mi sentirò dopo un anno. Ecco perché lascio la porta aperta. Mi piacerebbe viaggiare molto, non solo essere spinto su una sedia a rotelle o camminare con un bastone. Posso guardare il calcio da qualsiasi luogo. Ecco perché non farò il lavoro per sempre.”

Foto: Twitter Liverpool