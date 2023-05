Klopp: “Pressione in zona Champions? E’ improbabile. Ma dobbiamo chiudere bene, e poi faremo i conti”

Il Liverpool vince a Leicester e si proietta a -1 dalla zona Champions (con Newcastle e Manchester United che però hanno una gara in meno dei Reds).

Nion crede nella rimonta Jurgen Klopp, che ha così parlato alla BBC dopo la vittoria sul Leicester: “La vittoria di stasera mette pressione alle squadre in zona Champions? È tutto ciò che possiamo fare. Non credo sia probabile finire tra i primi quattro quando vedi come giocano, hanno così tanta qualità. Ma sarebbe un vero peccato se scivolassero e noi non ci fossimo, quindi dobbiamo fare il nostro lavoro. Sei settimane fa non ci avrei creduto che il Liverpool stati nella mischia della Champions League. Non abbiamo mostrato questa costanza. Ma ora stiamo bene e dobbiamo chiudere al meglio e poi faremo i conti”.

Foto: twitter Liverpool