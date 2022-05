Klopp presenta il ritorno contro il Villarreal: “Siamo eccezionali, ma niente è scontato”

Jurgen Klopp ha presentato la semifinale di ritorno di Champions League, che vedrà il suo Liverpool ripartire dal 2-0 rifilato al Villarreal ad Anfield: “La maturità, l’esperienza sono importanti, ma se non giochi bene non servono. Abbiamo giocato molto bene in casa e dobbiamo fare lo stesso lì. Dobbiamo mostrare tutto quello che siamo.

Niente è scontato, la nostra squadra è eccezionale e siamo pronti. Se il Villarreal giocherà meglio di noi e arriverà in finale ci congratuleremo con loro. Cercheranno di premere in avanti. Sono riusciti a far riposare otto giocatori in campionato. Le trasferte contro Atletico, Porto, Inter sono state molto belle. Anche qui dovremo soffrire, questo è chiaro. Firmino? Sta correndo, si sta allenando, viaggerà con noi, non sta molto male, ma non potrà giocare“.

Foto: Twitter Liverpool