Klopp: “Premier? Siamo fuori. Arsenal e City non perderanno due partite”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato della corsa alla Premier League, dove tira fuori i reds, dopo i passi falsi nelle ultime due partite.

Queste le sue parole: “Non ricordo di essere mai stato così deluso o frustrato dopo una partita come dopo l’Everton. Purtroppo ho perso tante partite nella mia vita, ma è stato speciale. Noi non c’eravamo. Arsenal e City giocano un calcio molto positivo, hanno ottimi risultati, ma siamo dove siamo perché in questo preciso ambito non giochiamo un calcio positivo. Mi incolpo al 100% per questo, non so perché o come sia successo, ma sono responsabile dell’umore in cui si trova la squadra”.

Ci sono chance per il titolo? “Non posso sedermi qui e dire che Manchester City e Arsenal ci considerino ancora in corsa. Penso che sia una lotta a due, pubblicamente forse dovremmo dire altro, ma loro non si aspettano di perdere due partite da adesso in poi. Non mi aspetto che lo facciano e, se lo facessero, saremmo sciocchi a non approfittarne. Non penso che accadrà, ma in caso dovremmo esserci. Vinciamo le nostre partite, a cominciare dal West Ham”.

Che cosa teme del West Ham? “Sono un avversario che, non sono sicuro al 100%, ma penso sia in una situazione simile alla nostra dato che hanno perso partite meritatamente. Vogliono e devono reagire, noi lo vogliamo. Vedremo chi lo farà meglio”.

Foto: twitter Liverpool