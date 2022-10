Klopp: “Premier più competitiva, tante squadre in vetta. Il problema è che il Liverpool non è una di quelle”

“Adesso la Premier è più competitiva?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così risposto alla domanda: “Sì, la Premier è più competitiva. Il Manchester City non riesce ad andare in fuga e ci sono tante squadre vicine alla vetta. Il problema è che il Liverpool non è una di quelle“.

Foto: Twitter Liverpool