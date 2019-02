Klopp: “Pareggio giusto, Bayern forte sul piano fisico. Ora in Germania…”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo il pareggio contro il Bayern Monaco in Champions League: “Primo tempo abbiamo forzato troppo, non è stato facile. Il Bayern è molto forte a livello fisico, ma ci siamo complicati troppo la vita nell’ultimo passaggio. Dovevamo essere più lucidi. Un pari giusto per quello che si è visto in campo. E’ stata una lotta, si è visto bene in campo. Questa è la Champions League, a noi va bene così. Ora in Germania dovremo fare un’altra battaglia per ottenere la qualificazione”.

Foto: Liverpool Twitter