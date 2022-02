Klopp: “Notte meravigliosa, Salah e Mané al top. Pronti per la finale di Carabao Cup”

Il risultato finale è roboante e non lascia spazio a interpretazioni, ma il tecnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ritiene che il Leeds sia un osso duro: “Alla fine è andato tutto liscio. Ma è stata davvero dura perché il Leeds è un osso duro. Dovevamo essere completamente concentrati su questo impegno e lo siamo stati: è stata una notte meravigliosa”. Su Salah: “Alcuni diranno che i gol su calcio di rigore non bisogna contarli, ma dal dischetto si deve presentare il giocatore giusto per trasformare tutto in gol e noi abbiamo Salah”. Su Mané: “È stata molto probabilmente una delle sue partite migliori, proprio nel modo in cui ha interpretato il ruolo: assolutamente folle“. Chiusura sul periodo di forma dei Reds: “Siamo in ottima forma, è stata una notte meravigliosa ad Anfield. Non sono emozionato, però è normale che dopo una notte come questa la gente si lasci trasportare dall’entusiasmo e va bene così, però la finale di domenica di Carabao Cup contro il Chelsea si avvicina e dobbiamo essere pronti per quella partita“, le parole raccolte da BBC.com.

Foto: Twitter Liverpool