Klopp: “Non conta mai quanti pugni ricevi, conta sempre come li gestisci”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Fulham.

Queste le sue parole: “Sfortunatamente, tutti noi abbiamo avuto abbastanza opportunità di impararlo nel corso degli anni. Non c’è stagione che ricordi in cui non ci siano stati momenti in cui hai pensato: ‘Avremmo dovuto vincere, avremmo dovuto farlo’, o cose del genere. Fa parte costantemente della nostra vita. Sono momento che vanno affrontati. Non conta mai quanti pugni ricevi, conta sempre come li gestisci, i pochi che gli permetti, ed è così che dobbiamo affrontare la situazione, come abbiamo sempre fatto. Quindi ora non è questo il grosso “

Sul campionato: “Troveremo un modo per essere positivi, per vedere le opportunità che abbiamo davanti e tutto questo genere di cose. Ma poi devi affrontare un avversario che ha i suoi obiettivi, magari tempi di recupero più lunghi, tutto questo genere di cose, situazioni diverse in generale. Questa è la sfida nel calcio perché non giochiamo mai solo per noi stessi, abbiamo sempre un avversario. Dobbiamo assicurarci di diventare di nuovo quell’avversario per ogni squadra contro cui non vogliono giocare. Abbiamo reso le cose un po’ troppo facili per tre squadre di fila e dovremmo cambiare la situazione”.

Foto: twitter Liverpool