Klopp non ci sta: “Il terzo gol del Brentford è viziato da una spinta palese”

Il nuovo anno del Liverpool è iniziato con una sconfitta per 3-1 in casa del Brentford. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK, il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, però ha avuto qualcosa da ridire sull’operato del direttore del gara: “Il terzo gol del Brentford è viziato da una spinta palese. C’è un motivo se sono stati più bravi nei calci piazzati a favore rispetto a quelli a sfavore. Nella nostra area hanno fatto cose che non si possono fare di solito”.

Foto: sito Liverpool