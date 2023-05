Klopp: “Non andare in Champions era messo in preventivo da mesi. Penso che il nostro mercato non dovrebbe essere influenzato”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool ha parlato in conferenza stampa per l’ultima gara della stagione in Premier.

Queste le sue parole: “Ormai da mesi avevamo messo in preventivo di non qualificarci per la Champions. Certo, avevamo fatto una buona rimonta, ma i tanti punti persi nel girone di andata hanno influito. Quanto influirà sul mercato? Non penso che influirà ma non si può mai sapere. Migliore è il giocatore, minore è la voglia del club di lasciarlo andare. Ma siamo ad ogni modo preparati. Il post di Salah? L’ho commentato, c’è rammarico ma dobbiamo accettarlo e fare meglio la prossima stagione”.

Foto: twitter Liverpool