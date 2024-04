Klopp: “Non abbiamo mai dominato così in casa dello United. Peccato non aver vinto”

Premier avvincente: “La squadra che alla fine vincerà il campionato se lo sarà meritato. Siamo in corsa e mi trovo assolutamente bene in questa posizione”, ha detto Klopp. “C’è chi dice che avremmo dovuto segnare più gol… Qualsiasi partita in casa dello United è complicata, ma quando giochiamo noi lo è ancora di più. Abbiamo preso solo un punto e ci hanno eliminato dalla FA Cup, ma da quando sono qui non credo che li abbiamo dominati tanto quanto in queste ultime due partite. Anche se i risultati non sono stati buoni per noi”.

Foto: twitter Liverpool