Klopp nella storia: quarta finale di Champions in carriera. Eguagliati tre allenatori

Notte storica per Klopp, che ha raggiunto la finale di Champions battendo il Villarreal in rimonta. Il tecnico tedesco ha così raggiunto la quarta finale in carriera, dopo le due precedenti con il Liverpool (sconfitta col Real e vittoria col Tottenham) e una col Dortmund (sconfitta col Bayern). Numeri incredibili, con Klopp che ha raggiunto Ancelotti, Lippi e Ferguson. L’italiano del Real, però, domani potrebbe scalzare nuovamente il gruppo, raggiungendo la quinta finale in caso di successo col City.

FOTO: Twitter Liverpool