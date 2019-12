Klopp nella storia del Liverpool: 100 vittorie in 159 gare. Ma in Premier c’è chi ha fatto meglio

Jurgen Klopp è sempre più nella storia del Liverpool. L’allenatore tedesco, dopo aver vinto la Champions League con i Reds nella passata stagione, ha raggiunto ieri un importante traguardo. La vittoria per 5 a 2 nel derby contro l’Everton è stata infatti la numero 100 in Premier League. 100 in 159 partite, mai nessuno vi era riuscito in così poche gare nella storia del club. Nel campionato inglese, però, c’è un allenatore che ha fatto meglio: José Mourinho impiegò appena 142 match per arrivare a 100 successi. Klopp, in questa speciale classifica, supera comunque una leggenda come Sir Alex Ferguson, che conquistò la vittoria numero 100 dopo 162 gare di Premier.

Foto: Twitter Liverpool