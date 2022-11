Klopp: “Nel primo tempo ho visto il mio Liverpool. Nel secondo male”

Jurgen Klopp ha commentato la vittoria del Liverpool sul Southampton.

Queste le sue parole: “Il primo tempo è stato davvero buono. Ho rivisto il mio Liverpool. Abbiamo fatto tutto ciò che il Southampton non voleva che facessimo. Abbiamo usato la velocità di Salah e Nunez. Nel sistema con cui giochiamo, Darwin deve difendere da ala sinistra, ma ha fatto un’ottima partita offensiva. Non l’abbiamo fatto abbastanza nel secondo tempo. 600 presenza per Milner? Per farlo devi essere un professionista top, top, top. Sono davvero orgoglioso di stargli vicino. Un giocatore e una persona eccezionale. Indispensabile per tutto”.