Klopp: “Napoli? Dovremo vivere una serata speciale ad Anfield. Altrimenti…”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo il ko contro il Paris Saint-Germain ai microfoni di BT Sport: “Nel secondo tempo loro si sono adattati alla partita chiudendo gli spazi in mezzo al campo. C’era anche tanto calore ma ci sono anche state tante interruzioni nel gioco. In due o tre situazioni abbiamo avuto la possibilità di fare molto meglio. Ci sono stati momenti in cui era necessaria più decisione. Hanno segnato, ma le nostre decisioni non sono state buone. Dovremo avere una serata speciale contro il Napoli. Se lo facciamo meriteremo la qualificazione. Se non lo facciamo non la raggiungeremo. L’11 dicembre avremo una vera finale ad Anfield. Sarà dura”.

Foto: Mirror