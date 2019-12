Klopp: “Minamino potrà aiutarci da subito. Rinnovo? Il Liverpool è molto importante per me”

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rilasciato un’intervista a ESPN nella quale ha parlato anche dell’arrivo di Minamino alla corte dei Reds: “E’ un giocatore che può aiutarci a breve termine e in futuro. È già bravo, ma penso che possa essere anche meglio. Può unirsi alla nostra squadra di partenza nonostante il nostro tridente. Non è una competizione, si tratta di avere opzioni diverse per tempi diversi“.

Rinnovo

“Vedremo cosa possiamo ottenere nel tempo in cui il contratto ci collega. Ci sarà sempre un tempo in cui le cose dovranno essere cambiate. Questo club è diventato molto importante per me in breve tempo. Mi sento responsabile di tutto, a volte anche troppo. Ecco perché ho prolungato il contratto, per insegnare l’impegno”.