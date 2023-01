Klopp: “Mi accontento del pareggio, abbiamo tenuto la porta inviolata contro una grande squadra come il Chelsea”

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in seguito al pari ottenuto in casa nella sfida di Premier League contro il Chelsea: “Abbiamo tenuto la porta inviolata contro una grande squadra come il Chelsea, avendo le nostre occasioni, ma il punteggio mi sta bene perché adesso potremmo lavorarci su. Parliamo di una partita che ha visto scontrarsi la nona e la decima, e queste partite capitano. Però, comunque, c’è stata una buona prestazione sul campo”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool