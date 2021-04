Klopp: “Manchester squadra migliore da affrontare dopo averli visti segnare 5 reti in 45 minuti”

Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen Klopp, ha parlato della partita di domenica del suo Liverpool a Old Trafford contro il Manchester United: “In qualsiasi situazione ti trovi, che tu sia a Liverpool come allenatore o giocatore, questa è La Partita. Manchester è la squadra migliore contro cui giocare dopo averli visti segnare 5 reti in 45′. Possono succedere molte cose, dobbiamo solo farci trovare pronti. Necessario vincere? Più del 100%. Se non vinciamo non abbiamo possibilità di giocare in Europa”.

Foto: Twitter Liverpool