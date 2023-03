Klopp: “Liverpool-Manchester United è una di quelle partite per cui vale la pena fare l’allenatore. Non vedo l’ora”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Manchester United, in programma domenica.

Queste le parole del tecnico: “Quanto apprezzo questa sfida? Molto. In realtà è quello che mi diverte di più. Penso di averlo detto molte volte prima e lo sanno tutti comunque: ci sono così tante cose che sono molto più importanti del calcio nella vita, ma quando ci sono queste partite di calcio tutti tiriamo fuori qualcosa in più e mi piace molto. Questo accade quando il calcio è la cosa più importante, per questi 95, 98 minuti. Lo amo. Questa è una di quelle partite per cui vale la pena fare l’allenatore. Il mondo intero guarderà la partita e io stesso la guarderei se non fossi qui. E’ una grande parita e non vedo davvero l’ora”.

Foto: twitter Liverpool