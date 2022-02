Klopp: “L’Inter la migliore squadra in Italia. Dovremo essere eccezionali. I gol in trasferta mi piacevano”

È la vigilia di Inter-Liverpool e, come da consuetudine, dopo Inzaghi è toccato a Klopp parlare nella conferenza pre-partita. Il tecnico dei Reds ha annunciato di avere la squadra al completo, compresi i rientranti Salah e Mané: “Una settimana per non è un problema, non bevono alcool e sono pronti il giorno dopo una partita. Hanno recuperato in maniera molto veloce, Mané ha avuto qualche giorno di festeggiamenti ma non ci sono problemi per lui“. Una battuta anche sull’Inter, ritenuta la migliore squadra in Italia: “Sappiamo che l’Inter difenderà molto compatta. Ha giocatori di livello mondiale e un grande allenatore. Credo sia la migliore squadra in Italia in questa stagione: ha tanta creatività, sa quello che fa e mette grossa qualità. Siamo in Champions League, non ci sono dubbi che sia una squadra di livello massimo. Abbiamo una chance e dobbiamo provarci“. In chiusura Klopp si sofferma sulla regola dei gol in trasferta, non più in vigore proprio dagli ottavi: “Da quando seguo la Champions League ho sempre gradito questa regola ma ora è andata, cercheremo comunque di giocare la nostra partita e vincerla. Sarà comunque difficile“.

Foto: Twitter Liverpool