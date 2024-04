Klopp: “Le partite sono troppe intense, tutti lottano per tutto. Sarà un periodo difficile, ma emozionante”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così parlato alla vigilia della sfida contro lo Sheffield: “Giovedì, domenica, giovedì, domenica, mercoledì, sabato: queste sono le nostre prossime sei partite. Quindi abbiamo bisogno della squadra, abbiamo bisogno di tutti coloro che possono tornare. Abbiamo bisogno, sì, in un mondo ideale di piena forza, cosa che probabilmente non è possibile perché ritornano ma qualcun altro non sarà disponibile.

Sapete com’è: le partite sono troppo intense, tutti lottano per tutto. È davvero, davvero un periodo difficile ma anche emozionante. Non vedere l’ora di giocare domani e di giocare tutte le partite in arrivo. Sono tutte difficili per motivi diversi, perché prima di tutto sono partite di calcio, che è sempre difficile. Ma non vediamo l’ora, non posso dirlo diversamente”.

Foto: Twitter Liverpool