Klopp: “L’Atalanta ha meritato di passare il turno. Ora pensiamo alla Premier”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così parlato dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano dell’Atalanta: “Abbiamo perso il doppio confronto in casa. L’Atalanta merita di passare il turno, quando si vince 3-1 dopo il doppio confronto vuol dire che hanno meritato di passare il turno. Mi è piaciuto l’approccio che abbiamo avuto, ma era chiaro che bisognava mettere la palla in rete. Era difficile mantenere il ritmo per tutti e 90 i minuti, un secondo gol avrebbe aiutato sicuramente. In alcune situazioni abbiamo creato pericoli, anche loro si sono resi conto che non sarebbe stato facile. Sono deluso per non aver passato il turno, ma ora ci concentreremo sul campionato”.

Poi ha proseguito: “Il problema più grande è stato quello di non poter mantenere lo stesso ritmo. Questa è stata la differenza, nel primo tempo loro hanno pressato molto alto. Stasera eravamo dentro la partita, dovevamo creare qualche occasione in più nel secondo tempo, se avessimo segnato il secondo gol…Comunque l’Atalanta merita di passare il turno”.

Infine: “Colpa della stanchezza? Non credo, ora daremo tutto. La Premier League è uno dei campionati più belli al mondo, anche se gli altri campionati hanno fatto un bel progresso. Ma rimane il campionato più intenso. Questa è la mia ultima partita internazionale del Liverpool, è un periodo molto duro, ma ora pensiamo al campionato, ci sono tre squadre in corsa per la Premier”.

