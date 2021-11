Klopp: “L’arrivo di Rangnick allo United non sarà una buona notizia per le altre squadre”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier, soffermandosi anche sull’imminente arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United.

Queste le sue parole: “L’arrivo di Rangnick in Premier non è una buona notizia per le altre squadre. Ralf è un allenatore con una grandissima esperienza, lo conosco bene e so che un altro ottimo tecnico sta arrivando in Inghilterra. Non è buona notizia per le altre squadre di Premier, il suo Manchester United sarà molto organizzato”.