Klopp: “La ripresa della Premier? Grande sfida per tutti, ma non cercheremo scuse”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BBC in vista della prossima partita di Premier League contro l’Everton: “Sono un manager esperto ma non ho grande esperienza di partite giocate a porte chiuse. Quando ho visto le prime due partite in Premier League, le squadre mi sembravano in buone condizioni e il livello di intensità era buono. Ho visto molta Bundesliga e all’inizio l’intensità era la stessa. Poi è diventato difficile per le molte partite che sono state giocate in pochi giorni. Questa è una grande sfida che vale per tutti. Come questo influenzerà la nostra intensità non lo so, ma non cercheremo scuse. Per tutti sarà molto duro riprendere a giocare”, ha chiuso Klopp.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool