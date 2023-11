Klopp: “La presenza di Luis Diaz dipende esclusivamente da lui. Salah? Non mi ha mai detto di voler andare via”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro il Luton. Ecco le sue parole:

Su Luis Diaz: “Dipende da lui se ci sarà o meno. Non voglio forzare niente, aspettiamo solo di vedere quando e dove potremo portarlo, ma si deve rendere disponibile. Deciderà lui”.

Su Salah: “Adesso è qui e non mi ha mai detto che voleva andare via e non ci ho pensato un secondo. Qui si sente benissimo, è in ottima forma in campo e sta ancora meglio fuori. Gli piace la compagnia del gruppo e vuole massimizzare il suo potenziale”.

Foto: twitter ufficiale liverpool