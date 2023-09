Klopp: “La mia vittoria più bella? La promozione col Mainz nel 2004”

Jurgen Klopp ha vinto praticamente tutto nella sua carriera di allenatore ma il suo ricordo più bello è legato alla promozione in Bundesliga ottenuta nel 2004 con il Mainz: “Le condizioni erano così pessime che nessuno lo considerava possibile. Ma abbiamo mantenuto la rotta e ce l’abbiamo fatta. In seguito ho vinto titoli più importanti, ma anche perché ho avuto squadre migliori a mia disposizione, condizioni migliori, più soldi,” ha detto Klopp durante una visita a Magonza. “Non si tratta di come appaiono le cose dall’esterno, ma di come ti fanno sentire”.

Foto: Twitter Liverpool