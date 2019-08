Klopp: “La data di chiusura del calciomercato deve essere uguale per tutti”

In un’intervista rilasciata a FourFourTwo, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato delle date di chiusura del calciomercato. Queste le sue parole: “Non mi interessa quando chiude il mercato, ma credo che debba chiudere allo stesso tempo rispetto al resto d’Europa. Quando all’inizio se n’è parlato si diceva finiamo il mercato prima che inizi la stagione, così ognuno conoscerà già la propria rosa. Il che è un’ottima idea. Ma se poi il resto dei campionati non fa lo stesso, beh, la questione non ha senso”. Anche perché questo significa che se qualcuno lascia la Premier, non può essere sostituito. Qualcuno mi spiega cosa ci guadagna la Premier League? Noi a Liverpool non abbiamo problemi, ma altre squadre hanno ancora alcuni top player sul mercato e si sa, tutto può accadere. Un allenatore ha bisogno di una squadra non solo compatta, ma anche che possa concentrarsi sul futuro. E finché c’è una porta aperta, questo non può accadere. Quindi, sarebbe il caso di tornare sui propri passi. Non capisco perché questa scelta non è stata modificata. All’inizio era una buona idea, ma non ha funzionato”.

Foto: Mirror