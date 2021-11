Klopp ironico: “C’è un piccolissimo torneo a gennaio”. Il giornalista: “Chieda scusa, ha offeso l’Africa”

Siparietto in conferenza stampa ad Anfield, dopo il successo del Liverpool con il Porto. Protagonista Jurgen Klopp che ha avuto un battibecco con un giornalista, che lo ha accusato di aver definito la Coppa d’Africa un torneo minore. Sempre il giornalista ha esortato il tecnico tedesco a chiedere scusa per aver offeso l’Africa.

Da par suo, Klopp ha così risposto: “Mi avete frainteso. Nemmeno lontanamente intendevo dire che l’Africa e la sua coppa sono ‘piccoli’. Ho detto che non ci sono soste per le nazionali fino a marzo, poi ho detto: ‘Oh, no, c’è un piccolissimo torneo a gennaio’. Ero del tutto ironico. Ovvio che è un grande torneo, ci vanno i miei migliori giocatori, è fondamentale per tanta gente. Non penserei mai una cosa del genere”.