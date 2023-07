Klopp: “Io CT della Germania? Sarebbe un onore ma ad oggi ho una responsabilità nei confronti del Liverpool”

Jurgen Klopp, dall’estate 2015 manager del Liverpool, ha allontanato le ipotesi che arrivavano dalla Germania che lo accostano come CT della nazionale tedesca.

Queste le sue parole: “Il lavoro di allenatore nazionale è e sarebbe un grande onore. L’unico vincolo è la lealtà che ho nei confronti del Liverpool. Non posso lasciare il Liverpool adesso e dire che prenderò il controllo della Germania per un periodo. Non potrebbe funzionare, e non c’è stata nemmeno una richiesta in questo senso. Se devo farlo a un certo punto, allora devo essere disponibile e al momento non lo sono. Ho una responsabilità nei confronti del club. La Germania ha un grande CT come Flick e credo che per diversi anni sia in ottime mani”.

Foto: twitter Liverpool