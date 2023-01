Klopp: “Io CT della Germania? Non lo escludo. Ma deve funzionare tutto, e ora non è così”

Durante l’intervista concessa alla Bild, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così parlato della possibilità di prendere la guida della Nazionale tedesca: “Io CT della Germania? È possibile che ad un certo punto diventerò l’allenatore della nazionale tedesca. Ma perché questo accada ci devono essere vari fatti: tutto deve funzionare, e ora non è così. Se lascio il Liverpool, per un anno non farò nulla”.

Foto: Twitter Liverpool